Руководитель Федерального агентства по делам национальностей Игорь Баринов высоко оценил работу Челябинской области по межэтническому и межрелигиозному взаимодействию жителей

Вчера, 16:23 Категория: Общество

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Губернатор области Алексей Текслер провёл рабочую встречу с руководителем Федерального агентства по делам национальностей Игорем Бариновым, на которой обсудили вопросы межэтнического и межрелигиозного согласия жителей Челябинской области.

– Особый акцент в своей работе мы делаем на создание равных условий развития национально-культурного направления для народов, которые живут на территории Челябинской области. Мы помогаем культурным центрам, уделяем внимание вопросам развития языка, чтобы была возможность учить родной язык и обучаться на родном языке. Особое место занимает научно-практическая конференция «Расулевские чтения», которая стала уже международной, на ней обсуждается, как народы могут и должны взаимодействовать на одной территории, – подчеркнул Алексей Текслер.

Игорь Баринов отметил работу Челябинской области в конкурсе «Лучшие муниципальные практики», где регион представил девять работ по организации межкультурного взаимодействия жителей области и стал абсолютным лидером.

Проект из Троицка вошел в число победителей конкурса в номинации «Укрепление межнациональных связей».

– Мы видим, что уже сейчас есть зачатки реализации новых важных проектов, которые можно будет потом обобщать на всю страну, в частности проект по социокультурной адаптации детей иностранных граждан. Это сейчас становится актуальным для огромного количества регионов нашей страны, в том числе и для Челябинской области, – отметил Игорь Баринов.

По итогам встречи стороны договорились о взаимодействии при организации всероссийской переписи населения. Также поставлена задача в течение года актуализировать действующее соглашение о сотрудничестве.