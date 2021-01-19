В Кыштыме осудили жителя Челябинска, который усадил за руль жену, чтобы избежать наказания за пьяное вождение

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Летом 2020 года житель областного центра находился в Кыштыме и, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля. Заметив госавтоинспекторов, он решил перепрыгнуть на пассажирское сидение, а за руль усадил свою супругу.



Как сообщила СМИ старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева, все эти хитрые манипуляции увидели сотрудники ДПС. Автомобиль остановили. Медики подтвердили состояние алкогольного опьянения у мужчины. В суде челябинец продолжал настаивать на том, что за рулём машины была его жена.



Судом обвиняемому назначено наказание в виде 360 часов обязательных работ с назначением дополнительного вида наказания в виде лишения права на управление транспортными средствами на срок два года.