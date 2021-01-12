В Кыштыме состоялась рождественская губернаторская ёлка

12-01-2021, 16:39 Категория: Общество

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Местом для её проведения сегодня стал Дом культуры металлургов. Раньше на торжество в Кыштым съезжалась детвора со всей северной зоны Челябинской области. Однако на сей раз праздник проводился в соответствии с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса.

Всего рождественскую ёлку губернатора Челябинской области посетили 160 кыштымских девчонок и мальчишек. При этом чтобы не создавать большого скопления гостей, мероприятие пришлось проводить дважды – в полдень и во второй половине дня.

На рождественскую ёлку были приглашены дети-сироты и находящиеся под опекой, дети с ограниченными возможностями здоровья. А также одарённые ребята и те, кто отличился в учёбе и спорте.

В ДК металлургов праздничная атмосфера ощущалась прямо с порога – в фойе первого этажа оформлена фотозона на новогоднюю тематику. На втором этаже разместился вертеп – композиция, представляющая собой пещеру, в которой, согласно Священному Писанию, более двух тысяч лет назад при свете Вифлеемской звезды родился Иисус Христос.

Однако основное действо проходило на сцене зрительного зала. После небольшого поэтического пролога гостей поприветствовал в своём видеообращении губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

– Дорогие ребята, поздравляю вас с Новым годом и Рождеством, – сказал Алексей Леонидович. – Все мы – и взрослые, и дети – каждый раз с нетерпением ждём этих светлых и добрых праздников. В эти дни самое время мечтать и загадывать заветные желания. И пусть они обязательно сбудутся. Смело шагайте вперёд по жизни, хорошо учитесь, цените дружбу.

С праздниками ребят поздравил и митрополит Челябинский и Миасский Григорий. С большого экрана над сценой он рассказал детям о Рождестве и пожелал всем сил, здоровья и помощи Божьей.

После этого на сцену поднялись глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева и настоятель Христорождественского храма отец Михаил.

– Прошлый год был трудным, но очень хочется надеяться, что в этом году всё изменится к лучшему, – сказала Людмила Александровна. – Я поздравляю вас с праздником. Желаю вам здоровья, берегите близких – мам, пап, братьев, сестёр, бабушек и дедушек. И спешите делать добро. Если у вас это будет получаться, вы будете всегда безмерно счастливы. А прямо сейчас я объявляю новый творческий конкурс. Когда вы придёте после этого праздника домой, нарисуйте его! Мы обязательно проведём конкурс, и у нас будет повод ещё раз собраться.

Такое предложение дети поддержали дружными аплодисментами.

Михаил Чирков также поздравил девчонок и мальчишек с Рождеством Христовым и пожелал всем счастья и Божьей помощи.

Затем на сцену пригласили девятиклассницу четвёртой школы, воспитанницу мастерской слова «Алые паруса» из Дома детского творчества Анастасию Каледину. Настя – победительница областного конкурса «Рождественская сказка» в номинации «Проза». Людмила Шеболаева вручила девушке диплом победителя.

Кульминацией рождественской ёлки стало выступление актёров Челябинского театра «Манекен». Они порадовали юных зрителей «Сказочной суматохой от ватаги скоморохов».

В завершение праздника каждый ребёнок получил сладкий подарок от губернатора и книгу «Рождественская сказка», в которую вошли лучшие произведения, представленные на одноимённый областной конкурс.