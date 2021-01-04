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В Челябинской области с общепитов снята часть ограничений, введённых из-за коронавируса

Вчера, 12:03 Категория: Общество
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В регионе прекратило действие ограничение на оказание гражданам услуг общественного питания с 23:00 до 6:00 часов, которое действовало с 1 декабря 2020 года по 10 января 2021 года.

 

При этом продолжает действовать запрет для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги общественного питания, на проведение зрелищно-развлекательных мероприятий (дискотек, музыкальных представлений и танцевальных программ).

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Теги: Челябинская область общепит ограничения ночное время

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