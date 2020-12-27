В Кыштыме Снегурочка с добрым сердцем навестила детей и пенсионеров

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В понедельник, 28 декабря, ведущая Екатерина Макарова поздравляла подопечных фонда «Искорка» с наступающим Новым годом. Это общественное движение помогает онкольным детям. Вместе с Дедом Морозом Екатерина отправилась к ребятам в гости.

Перед этим дети писали письма доброму волшебнику. В роли спонсора выступило предприятие ООО «Русский кварц». Одна из подопечных «Искорки», Лера, попросила на Новый год самокат, а Тамара – велосипед. Обеим по пять лет. В семье Тамары воспитывается ещё четверо ребятишек. Они получили в подарок сладости и сделали фото на память с волшебными героями.

– Первый раз я играла Снегурочку в начальной школе в четвёртом классе. Забрала у мамы платье с её выпускного и сшила из него себе костюм. Потом уже в пятом классе отыграла несколько новогодних ёлок для первоклашек. В театральной студии во Дворце творчества детей и молодёжи мне выдали профессиональный костюм и я участвовала во всех массовках в новогодние праздники. Поняла тогда, что хочу связать свою жизнь с театром и режиссурой, – рассказала ведущая сайту «КР».

Сотрудничать с благотворительным фондом «Искорка» Екатерина начала ещё во время введения режима самоизоляции. Она устраивала для детей онлайн-праздники, приглашая на помощь коллег из других городов.

Кроме этого она поздравила с наступающим Новым годом одиноких пенсионеров, подопечных благотворительного фонда «Капелька добра».