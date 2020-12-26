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Вчера полномочный представитель Президента Российской Федерации Владимир Якушев в ходе всероссийской акции «Ёлка желаний» поздравил с наступающим Новым годом Кирилла Останина, ученика 7 класса средней общеобразовательной школе № 22 города Каменска-Уральского (Свердловская область) и передал ему подарок, о котором он мечтал – электрогитару с необходимой аппаратурой. Полпред также поздравил всю семью Останиных, в том числе и годовалую сестрёнку Кирилла…. Как сказала мама Кирилла: «сегодняшнее событие - настоящее новогоднее чудо, о котором мы не могли даже мечтать».

В свою очередь полпред Владимир Якушев пожелал Кириллу успехов в учебе, в том числе и в музыкальной школе, в которую Кирилл обязательно поступит, а его семье – счастья, здоровья и добра. В ответ Кирилл сыграл на гитаре несколько композиций.

«Ёлка желаний» — специальная акция Всероссийского проекта «Мечтай со мной», приуроченная к новогодним праздникам, проводится с 2017 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Базовой площадкой акции является информационный ресурс-платформа «Россия – страна возможностей».

В рамках акции представители общественных организаций, органов власти и управления, просто неравнодушные граждане исполняют желания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; людей с ограниченными возможностями здоровья; детей в возрасте от 3 до 17 лет, проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума; детей и пожилых людей от 60 лет с состоянием здоровья, угрожающим жизни.