Полиция напомнила жителям Кыштыма основные меры безопасности при обращении с пиротехникой

Вчера, 14:15 Категория: Общество

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В преддверии новогодних праздников полицейские призывают граждан внимательнее относиться к покупке и использованию пиротехники. Покупка некачественных фейерверков, а также их неправильное применение, могут привести к плачевным последствиям.



Стражи порядка призывают граждан соблюдать меры безопасности при обращении с пиротехническими изделиями:



- приобретайте пиротехнику только в специализированных магазинах;

- при выборе петард и фейерверков обратите внимание на упаковку – она должна быть целой, без разрывов;

- помните, что зажигать петарды и фейерверки можно только на большой открытой площадке, свободной от деревьев и построек;

- в радиусе 100 метров не должно быть пожароопасных объектов, стоянок автомашин, деревянных сараев или гаражей, а также легковоспламеняющихся материалов;

- ни в коем случае нельзя пускать фейерверки и петарды при сильном порывистом ветре.



Запрещается использование пиротехнических изделий в помещениях, на крышах и балконах зданий, на территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, объектов культурного наследия, заповедников и национальных парков, на спортивных стадионах.



Запрещена продажа пиротехнических изделий лицам, не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не установлено другое возрастное ограничение).



При использовании пиротехники, необходимо соблюдать требования статьи 13 Закона Челябинской области от 02.06.2010 № 584-ЗО «Об административных правонарушениях в Челябинской области» (в редакции Закона Челябинской области от 31.01.2013 № 449-ЗО), в соответствии с которой запрещается проведение фейерверков в ночное время, за исключением 31 декабря. За нарушение тишины и покоя граждан предусмотрена ответственность в виде административного штрафа для граждан в размере до пяти тысяч рублей; для должностных лиц - до двадцати пяти тысяч рублей; для юридических лиц - до ста тысяч рублей.



В период новогодних праздников сотрудники полиции призывают граждан не терять бдительности. В случае совершения правонарушений или обнаружения подозрительных предметов необходимо сообщить об этом в дежурную часть полиции по телефонам 02, 4-46-61.