Сотрудники полиции подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Надзор»

Вчера, 14:09 Категория: Общество

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На территориях Кыштымского и Карабашского городских округов прошло оперативно-профилактическое мероприятие «Надзор», которое сотрудники полиции провели совместно с представителями Федеральной службы исполнения наказаний.



Напомним, что под действие административного надзора подпадают освободившиеся из мест лишения свободы, склонные к совершению преступлений и правонарушений, и другие ранее судимые лица. После освобождения граждане обязаны явиться для постановки на учёт в органы внутренних дел и соблюдать все ограничения, установленные судом. При постановке на учёт граждане предупреждаются об ответственности, в том числе и уголовной, за уклонение от исполнения требований административного надзора. Всего на учёте в Межмуниципальном отделе МВД России «Кыштымский» состоит 78 человек.



В период проведения «Надзора» сотрудниками полиции осуществлено 68 проверок учетных лиц, в отношении которых установлен административный надзор. Поднадзорными лицами совершено 31 правонарушение, за которые вынесено наказание по статьи 19.24 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (Несоблюдение административных ограничений и невыполнение обязанностей, устанавливаемых при административном надзоре), 7 человека привлечены к административной ответственности в виде штрафа, 16 - в виде ареста.



В указанный период установлено 1 поднадзорное лицо, совершившее преступление, предусмотренное статье 314.1. Уголовного кодекса Российской Федерации (Уклонение от административного надзора или неоднократное несоблюдение установленных судом в соответствии с федеральным законом ограничения или ограничений).



Сотрудники полиции уверены, что своевременная профилактическая работа с данной категорией лиц, во многих случаях помогает предотвратить совершение ими повторных преступлений.