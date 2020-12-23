Предприниматель из Кыштыма изготовила памятки о соблюдении масочного режима

Вчера, 12:31 Категория: Общество

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Кыштымский индивидуальный предприниматель Елена Никифорова изготовила 26 профилактических памяток о масочном режиме, которые она безвозмездно передала в администрацию округа. Здесь наглядной агитации уже нашли применение: памятки отдали владельцам маршрутных такси, чтобы они разместили их в салонах общественного транспорта.

– Совсем недавно коронавирус коснулся и нашей семьи, – сказала «Кыштымскому рабочему» оворит Елена Афанасьевна. – У мужа буквально следом друг за другом от ковида умерли родной брат и его жена. Они жили на Украине, обоим было за 70 лет. Наша дочь живёт с семьёй в Санкт-Петербурге, но сейчас с лета они находятся во Франции. Она переживает за нас, говорит, что в России люди не понимают всю важность соблюдения масочного режима. Прислала мне фото памяток, которые развешены во Франции на каждом шагу. Они были на французском языке, а я уже сделала их на русском. Надеюсь, хоть кому-то они помогут изменить своё сознание и задуматься не только о собственном здоровье, но и об окружающих.

Елена Никифорова – профессиональный художник-оформитель. Уж она знает, как должна выглядеть наглядная агитация, чтобы люди не только заметили её, но и осмыслили.

– А подтолкнул меня к изготовлению памятки один случай, – продолжает предприниматель. – Еду недавно в маршрутном такси. Напротив – женщина с явными катаральными явлениями – кашлем, насморком. При этом она даже не потрудилась надеть маску, чтобы не заразить окружающих. Меня это очень возмутило. Огорчает, что у многих людей нет ни капли уважения к другим людям. Очень надеюсь, что памятки всё-таки возымеют действие и хоть кого-то научат думать о других и соблюдать масочный режим. Сегодня это нужно как никогда.