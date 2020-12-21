Глава Кыштыма открыла социальную новогоднюю акцию «Ёлка желаний»

Сегодня, 16:41 Категория: Общество

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Глава Кыштымского городского округа вместе с сотрудниками администрации, местными депутатами и «серебряными» волонтёрами присоединились к всероссийской акции «Ёлка желаний». Акция призвана исполнить мечты детей, попавших в трудную жизненную ситуацию.

Совсем скоро новогоднее чудо произойдёт для тридцати мальчишек и девчонок Кыштыма: свои заветные подарки они получат до наступления Нового года.

Напомним, старт акции на Южном Урале дал губернатор Алексей Текслер. А сегодня открытки с пожеланиями кыштымских ребят взрослые сняли с ёлки в ДК металлургов. В мечтах у детей были игрушки, атрибуты для активного отдыха, сладкие подарки и даже фруктовый набор.

Первой к «Ёлке желаний» подошла глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Она сняла с новогоднего дерева открытку под номером один. Юный житель нашего города Вадим рассказал в своём письме о мечте иметь собственные коньки и клюшку.

– Новогоднему чуду быть! От одной только мысли о том, что исполняешь заветное желание ребёнка, делая его счастливым, на душе становится теплее,– поделилась эмоциями Людмила Шеболаева.

В ближайшее время Вадим получит от главы округа заветный новогодний подарок. Марафон новогодних добрых дел в Кыштыме продолжается. К акции «Ёлка желаний» подключились руководители предприятий и предприниматели. Возможность исполнить заветное желание конкретного ребёнка есть у каждого из нас.

– У меня у самого четырёхлетняя дочка, и я знаю, как дети любят и ждут Нового года, подарков, – говорит депутат Собрания округа Алексей Винцерский. – Когда на заседании Собрания нам рассказали про эту акцию, я, не раздумывая, решил принять в ней участие. Для девочки Лены, мечтающей о наборе кукол и сладостях, мы выберем новогодний подарок всей семьёй. Моя дочка хорошо разбирается в куклах и подскажет, как выбрать лучшую!

Также «Ёлку желаний» поддержал и коллектив редакции газеты «Кыштымский рабочий». Для братьев из многодетной семьи редакция приобретёт спортивный инвентарь.