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В кыштымском детском саду №23 нарядили ёлку и позаботились о птицах

Сегодня, 10:35 Категория: Общество
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Дошкольники сами смастерили игрушки для ёлки, украсили группы, сделали открытки для Деда Мороза и Снегурочки, а также нарядили ёлку на участке детского сада.

 

И, конечно, ребятня и педагоги не забыли о пернатых. Дети вместе со взрослыми соорудили скворечники и кормушки, развесили их на деревьях на территории детского сада. В двух скворечниках сейчас живут синички. Ребята с удовольствием наблюдают за птицами.

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Теги: Кыштым детский сад Новый год елка

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