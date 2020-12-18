Электронные сервисы помогут узнать о наличии задолженности

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В период с 18 по 22 декабря 2020 года Федеральная служба судебных приставов России проводит традиционную акцию «Узнай о своих долгах», цель которой – привлечение внимания граждан к возможности получения информации о наличии задолженности с помощью электронных сервисов.

Банк данных исполнительных производств уже многим известен. За 11 месяцев 2020 года жители Челябинской области обратились к этому ресурсу более 1,3 миллиона раз, и это один из самых высоких показателей по стране, сообщает пресс-служба регионального управления службы судебных приставов. С помощью банка данных можно не только узнать о наличии либо отсутствии долга, но и оплатить его.

В период профилактических мер, связанных с пандемией новой коронавирусной инфекции, судебные приставы ограничили личный приём граждан, но активно продвигали несколько каналов коммуникации: консультации по телефонам, указанным на сайте Управления в разделе «Контакты», специальные переносные ящики для приема письменной корреспонденции (выемка писем из них осуществляется не менее двух раз в день), интернет-приемную – за 11 месяцев 2020 года через этот ресурс к судебным приставам поступило порядка 14,5 тысяч обращений.

Не прекращались и личные приёмы, но изменились их правила: на приём к судебному приставу можно было попасть, предварительно записавшись через сервис «Запись на приём» на сайте Управления. В 2020 году число граждан, воспользовавшихся этой возможностью, достигло рекордного показателя: если в течение 11 месяцев 2019 года с помощью данного сервиса на прием к судебным приставам записались 274 человека, то в аналогичном периоде 2020 года уже 5 356 граждан отдали предпочтение предварительной записи для посещения структурных подразделений Управления.

Кроме того, заработал новый совместный ресурс Федеральной службы судебных приставов и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На едином портале государственных и муниципальных услуг реализован функционал подачи электронных заявлений, ходатайств, объяснений, отводов, жалоб в порядке подчиненности на всей территории Российской Федерации.

В личном кабинете на портале Госуслуг содержатся основные жизненные ситуации, требующие обращения к судебным приставам в ходе исполнительного производства. Должники смогут вернуть излишне удержанные денежные средства, проинформировать судебного пристава об оплате задолженности, заявить об уважительных причинах невозможности исполнить требования исполнительного документа. Взыскатели смогут подать заявление о временном ограничении на выезд должника за границу, сообщить судебному приставу об имуществе должника. Также стороны исполнительного производства теперь смогут обжаловать действия судебного пристава-исполнителя вышестоящему должностному лицу.

Цифровой сервис доступен для всех пользователей, зарегистрированных на портале Госуслуг, во всех субъектах Российской Федерации.