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Кыштымские школьники сшили одежду для пациентов городской больницы

Сегодня, 11:16 Категория: Общество
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Фондом поддержки развития дополнительного образования создан социальный проект «Егоза». Это швейная мастерская по пошиву одежды для благотворительных целей. Изделия планируется направить в кыштымскую городскую больницу и в центр помощи детям «Горизонт». Новое швейное оборудование закуплено на средства гранта губернатора Челябинской области.

 

– К нам обратился один из работников больницы и рассказал, о том, что у учреждения есть потребность в одежде для некоторых стационарных пациентов, – рассказывает педагог ЦДЮТТ Ольга Титченко. – Тогда как раз был объявлен конкурс на грант губернатора Челябинской области. Мы решили в нём поучаствовать, разработали проект, чтобы закупить нужное количество оборудования и ткани. Также возникла идея привлечь к доброму делу детей. Мы набрали две группы волонтёров – по десять в каждой.

 

Проект «Егоза» вошёл в число победителей и получил губернаторский грант. На выделенные средства педагоги закупили в Челябинске ткань – бязь, трикотаж, фланель, а также фурнитуру. Кроме того, появилась и итальянская гладильная доска с парогенератором.

 

В общей сложности в рамках проекта планируется изготовить 90 изделий. Школьники сошьют удлинённые женские ночные рубашки, халаты, мужские комплекты – брюки и футболку, детские – штанишки с кофточкой. Двадцать изделий уже готовы. Комплекты рассчитаны от 48 до 60 размеров.

 

Современное оборудование, на котором работают школьницы, безопасно при эксплуатации, все иглы и ножи спрятаны.

 

 

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Теги: Кыштым грант губернатора ЦДЮТТ швейный цех Егоза

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