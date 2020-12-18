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Кыштым поддержит областную акцию «Ёлка желаний»

Сегодня, 08:54 Категория: Общество
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал старт акции «Ёлка желаний».

 

– Уже на этой неделе во всех муниципалитетах необходимо начать проведение акции «Ёлка желаний» и исполнить новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Коллеги, это крайне важно, чтобы у нас в каждом муниципалитете мероприятие состоялось, – обратился вчера к главам муниципалитетов губернатор.

 

И уже сегодня заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук подтвердила готовность участвовать в такой благотворительной акции.

 

– Мы однозначно будем участвовать! – безапелляционно заявила Елена Юрьевна. – Приглашаем всех неравнодушных жителей округа, руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей поддержать акцию «Ёлка желаний». У каждого из нас есть возможность исполнить заветное желание конкретного ребёнка.

 

Сейчас обсуждаются категории семей, которые смогут поучаствовать в акции. А тем временем выразить своё согласие выступить в роли благотворителя в преддверии Нового года и подарить частичку счастья и волшебства кыштымским детям, можно по телефону заместителя главы округа по социальной сфере – 4-05-28 (Елена Юрьевна Саланчук) или по телефону редакции газеты «Кыштымский рабочий» – 4-00-47 (Надежда Красникова).

 

Звонки принимаются в будние дни с 8 до 17 часов. Акцию планируется провести в срок до 25 декабря.

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Теги: Кыштым Елка желаний Челябинская область губернатор добро дети подарки

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