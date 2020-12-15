В исправительной колонии в Кыштыме открыли новый швейный цех

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Фото предоставлено пресс-службой ГУФСИН России по Челябинской области.

Это позволит создать новые рабочие места и дополнительно трудоустроить более 30 осуждённых.

В учреждении под новый производственный участок выделили помещение общей площадью порядка 200 квадратных метров. Перед открытием в нём были проведены реконструкция и капитальный ремонт, в том числе раздевалок, туалетных комнат и подсобных помещений. Заменена вся электропроводка, установлены энергосберегающие светодиодные светильники. Соответствует требованиям и вентиляция помещения.

В новый цех за счёт прибыли от производственной деятельности учреждения приобретено и установлено современное оборудование: промышленные одноигольные швейные машины и машины специального назначения. Всего – 13 единиц.

Благодаря вводу в эксплуатацию оборудования созданы дополнительные рабочие места. С учётом работы участка в две смены будут трудоустроены 34 человека. Предварительно каждый их них обязательно проходит обучение в местном профессиональном училище.

Первая смена уже укомплектована и приступила к работе.

– Осуждённые трудоустроены в соответствии с нормами Трудового кодекса РФ. Они смогут заработать, выплатить судебные иски потерпевшим и оказать материальную помощь семьям, – рассказал начальник режимного учреждения полковник внутренней службы Андрей Трясцин.

В настоящее время ИК-10 заключены контракты на оказание услуги по пошиву четырех тысяч изделий: костюмы «Универсал» и «Стандарт», а также куртка «Бригадир».

Отметим, на данном участке смогут отшивать различные виды изделий: от постельного белья до бахил медицинских одноразовых. Оборудование позволяет выпускать продукцию по современным технологиям.