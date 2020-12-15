Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу главам провести в каждом муниципалитете «Ёлку желаний»

Сегодня, 09:33 Категория: Общество

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Несмотря на пандемию, праздник для детей должен состояться. Особенно – для ребят из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Но, подчеркнул губернатор, с соблюдением всех предписаний Роспотребнадзора.



Закуплены сладкие наборы для более 165 тысяч юных южноуральцев. Подарки уже поступили в территории, с 16 декабря их начали выдавать. Закуплено также две тысячи подарков для ребят с ограниченными возможностями здоровья, которым нельзя кушать обычные сладости.

По данным управления социальной защиты населения Кыштымского округа, в наш город уже поступили две партии «губернаторских» подарков в количестве 1735 наборов. Они приобретены за счёт средств областного бюджета и предназначены для детей из малообеспеченных семей, детей-сирот и опекаемых, а также для детей с ограниченными возможностями здоровья. Стоимость одного сладкого подарка – около 200 рублей.

Из бюджета Кыштымского округа также выделены деньги на новогодние подарки детям, воспитывающимся в семьях льготных категорий. Закуплено 795 сладких наборов. Ещё 26 подарков к Новому году получат дети-инвалиды с особенными заболеваниями.



– Прошу глав муниципальных образований подключиться, проконтролировать, чтобы все прошло достойно. Новогодний подарок нужно вручить каждому ребёнку, кому он положен, повторюсь, с соблюдением всех санитарных мер предосторожности, сказал губернатор.



На неделе в Челябинской области стартует акция «Ёлка желаний». Акция призвана исполнить новогодние желания детей, попавших в трудную жизненную ситуацию. Глава региона призвал подключиться к акции все муниципалитеты региона.