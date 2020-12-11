Кыштымские спасатели предотвратили беду, которая могла произойти из-за включенного газа

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Вчера поздним вечером дежурная смена Кыштымского отряда областной поисково-спасательной службы смогла предотвратить несчастный случай. В одном из подъездов многоквартирного дома по улице Калинина 70-летняя пенсионерка вышла к соседке, а ключи забыла. За захлопнувшейся входной дверью остался и ключ, и телефон, и включенная газовая плита.

Уже через несколько минут спасатели вскрыли дверь, выключили газ и объяснили пожилой женщине всю опасность беспечного отношения к газовому оборудованию.