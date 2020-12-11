Кыштымские спасатели вели поиски пострадавшего в горно-таёжной местности

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Сегодня были проведены поисково-спасательные работы в горно-таёжной местности с применением кинологического расчёта.



Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области отработали учебную вводную по поиску, оказанию помощи и эвакуации пострадавшего в горно-таёжной местности.



Сложный первый этап тренировки отработали спасатель-кинолог Денис Дубино и его напарница – лабрадор Шанель. Без следа и без подсказок им предстояло найти в лесном массиве «пострадавшего», причём даже несмотря на его попытки «слиться» с окружающей средой.



Оказание первой помощи, подготовка навесной переправы и с её помощью эвакуация «пострадавшего» через каньон – для каждого этапа существует жёсткий временной регламент. Работу спасателей дежурной смены оценили на оценку «хорошо», но цена опыта, приобретаемого в каждой тренировке, значительно выше.