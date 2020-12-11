Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

Кыштымские спасатели вели поиски пострадавшего в горно-таёжной местности

Сегодня, 16:48 Категория: Общество
339
0

Сегодня были проведены поисково-спасательные работы в горно-таёжной местности с применением кинологического расчёта.

Спасатели Кыштымского отряда поисково-спасательной службы Челябинской области отработали учебную вводную по поиску, оказанию помощи и эвакуации пострадавшего в горно-таёжной местности.

Сложный первый этап тренировки отработали спасатель-кинолог Денис Дубино и его напарница – лабрадор Шанель. Без следа и без подсказок им предстояло найти в лесном массиве «пострадавшего», причём даже несмотря на его попытки «слиться» с окружающей средой.

Оказание первой помощи, подготовка навесной переправы и с её помощью эвакуация «пострадавшего» через каньон – для каждого этапа существует жёсткий временной регламент. Работу спасателей дежурной смены оценили на оценку «хорошо», но цена опыта, приобретаемого в каждой тренировке, значительно выше.

Поделиться публикацией

Теги: Челябинская область поисково-спасательная служба Кыштым лабрадор учения

Похожие публикации:

Спасатели из Кыштыма покорили горные вершины национального парка «Таганай»

Спасатели Кыштыма получили новое снаряжение

Лабрадор Шанель из спасательного отряда Кыштыма безупречно отработал поиски человека

Спасатели из Кыштыма почти неделю работали в предельно жёстких условиях

Житель Кыштыма выехал на учения, но реально спас человека

Комментарии:

Добавить