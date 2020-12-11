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В библиотеку Кыштыма поступили брошюры с новым текстом Конституции Российской Федерации

Сегодня, 16:00 Категория: Общество
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В настоящее время новинки проходят необходимую процедуру регистрации в отделе комплектования центральной библиотеки имени Бориса Швейкина и со дня на день будут переданы в фонд.

 

Как пояснила сайту «КР» заведующая отделом социально-значимой информации библиотеки Лариса Горбунова, брошюры с новым текстом Главного Закона страны представлены в трёх разных вариантах – текстовом, в схемах и в таблицах.

 

– Специально к празднованию Дня Конституции, который отмечается 12 декабря, в библиотеке оформлена книжная выставка под названием «Основной Закон страны», – рассказывает Лариса Григорьевна. – Онлайн-путешествие по книжной выставке доступно на страничке нашей библиотеки ВКонтакте. Вообще, хотелось бы призвать кыштымцев и, в особенности молодёжь, почаще заходить на нашу страницу. Библиотекари успешно осваивают онлайн формат и готовы предложить множество интерактивных новинок – опросов, конкурсов, ребусов и так далее.

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Теги: Конституция голосование Кыштым библиотека имени Швейкина

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