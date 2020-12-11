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В прокуратуре Кыштыма день приёма граждан перенесён на неопределённый срок

Сегодня, 09:19 Категория: Общество
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В соответствии с поручением президента России, ежегодно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции проводится общероссийский день приёма граждан.

 

В этом году проведение такого дня планировалось на 14 декабря. Однако в соответствии с письмом начальника управления президента РФ по работе с обращениями граждан и организаций, принято решение о его переносе до периода стабилизации эпидемиологической ситуации.

 

При установлении новой даты проведения общероссийского дня приёма граждан прокуратурой города соответствующие сведения будут сообщены дополнительно.

 

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Теги: Россия президент день приема граждан Кыштым прокуратура

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