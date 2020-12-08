Рождественский караван пройдёт в онлайн-формате

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Одному из самых красивых социальных проектов – «Рождественскому каравану» – исполняется 20 лет. Два года назад проект полностью поменял формат на инклюзивный и сконцентрировался на помощи людям c особенностями развития и подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации.



В 2020 году из-за эпидемиологической обстановки собрать всех вместе становится невозможно. Поэтому проект пройдет в онлайн-формате. Для этого с 7 декабря у «Рождественского каравана» появился свой аккаунт в Instagram – @caravancocacola.

