В Кыштыме подведены итоги реализации областной программы «Реальные дела – 2020»

Вчера, 10:45 Категория: Общество

192

0

«Реальные дела» – это проект, направленный на решение насущных вопросов в муниципальных образованиях Челябинской области, для реализации которого губернатором Алексеем Текслером в 2020 году из областного бюджета специально выделено дополнительное финансирование.

О том, как реализовывалась данная программа на территории Кыштымского городского округа, вчера на оперативном совещании рассказала заместитель главы по социальной сфере Елена Саланчук. Напомним, в конце 2018 года жители Кыштыма участвовали в дискуссионных площадках, которые развернулись в разных районах округа, в том числе и в посёлках. Тогда неравнодушные жители сами определили объекты, которые, по их мнению, в первую очередь нуждаются в благоустройстве. По итогам работы дискуссионных площадок, которые в общей сложности посетили более одной тысячи человек, был составлен рейтинговый список «Реальных дел» на 2019 – 2021 годы.

В перечень объектов, сформированный в анкете для голосования, были включены наказы и предложения населения, которые жители на протяжении последних лет вносят в дни выборов через специальные ящики с надписью: «Предложения по развитию Кыштымского городского округа». На дискуссионных площадках жители сделали выбор, определив очерёдность выполнения этих работ. Мероприятия, ставшие лидерами народного голосования, реализованы в 2019 году.

В 2020 году были реализованы следующие по очерёдности «реальные дела». Их приоритетность была сформирована с помощью онлайн-голосования на портале «Активный житель 74», которое было открыто с апреля по май. Проекты реализовывались с учётом мнения жителей.

Как отметила Елена Юрьевна, в этом году большой фронт работ выполнен в детских садах и школах. Так, например, благодаря «Реальным делам», в средней школе № 1 и в детских садах № 1, 16, 27 в общей сложности были заменены 84 окна. В третьей школе впервые за всё время капитально отремонтирована столовая и пищеблок. В этой же школе, а также в детсаду № 2 удалось заменить автоматическую пожарную сигнализацию.

В детских садах и школах были проведены не только внутренние ремонтные работы. Часть из них обзавелись новыми надёжными ограждениями, в детских садах № 23 и 24 для детворы установили новые песочницы и веранды.

Большая работа проведена и в дорожном хозяйстве. На улицах Челюскинцев, Республики, 10, и на Комарова обустроены тротуары. А дороги на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновом и на улице Интернационала (между детским садом № 27 и средней школой № 2) заасфальтированы. Не остались без внимания и дороги в частном секторе. На улицах Седова, Пролетарской, Суслова и Солонцовой произведены подсыпка, грейдирование.

Прорывом для района Егозинки стала замена старой угольной котельной на газовую в школе № 4. В настоящее время подрядчик приступил к строительству газораспределительной сети. Это позволит подключить не только четвёртую школу, но и в дальнейшем газифицировать микрорайон.

Жители смогли также дать оценку, выполненным в уходящем году «реальным делам». Специально для этого на портале «Активный житель 74» был создан раздел «Нововведение», где респондентам предлагалось оценить по пятибалльной шкале такие изменения, как установка автоматической пожарной сигнализации в детсаду № 2, замена ламп в десятой школе и строительство газовой котельной на территории школы № 4. Каждый из этих пунктов получил высокую оценку жителей нашего города – от 4,6 до 4,9 баллов.