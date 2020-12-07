В Кыштыме добровольцев поздравили с «профессиональным» праздником

Вчера, 10:07 Категория: Общество

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Волонтёры из кыштымского филиала ЮУГК

с руководителем волонтёрского центра "Горячие сердца" Валентиной Щегловой (в центре снимка).

Фото Максима МАРИНИНОВА.

В минувшую субботу, 5 декабря, в России отмечался День волонтёра. Указ о праздновании Дня добровольца в 2016 году подписал gрезидент Владимир Путин.

Накануне праздника в актовом зале администрации Кыштымского городского округа состоялось чествование волонтёров. На торжество были приглашены активисты добровольческого движения «Серебряные волонтёры» и студенты Кыштымского филиала Южно-Уральского государственного колледжа, которые совмещают учёбу с волонтёрской деятельностью центра «Горячие сердца». С приветственным словом к гостям обратилась заместитель главы Кыштымского городского округа по социальной сфере Елена Саланчук. Она вручила каждому добровольцу благодарственные письма от главы округа Людмилы Шеболаевой и поблагодарила их за активную работу в условиях пандемии по коронавирусу.

На торжестве, прошедшем с соблюдением ограничений, связанных с пандемией коронавируса, присутствовали первый заместитель главы округа Пётр Мошкин и депутат Законодательного Собрания Челябинской области Елена Тарасова.

– Я сама участвовала в нескольких акциях и знаю, какое это прекрасное чувство, когда ты можешь кому-нибудь помочь. Мы меняемся сами и меняем мир вокруг к лучшему. И я признательна администрации Кыштымского городского округа за то, что у меня есть возможность сегодня быть здесь и поблагодарить волонтёров, – отметила Елена Сергеевна.

Добровольцы получили из рук депутата памятные подарки. Кроме того, для каждого волонтёра нашлись тёплые и искренние слова благодарности за их нужный и важный труд, за их добрые и открытые сердца.

Церемония награждения началась с чествования Галины Папуловой. Именно с её лёгкой руки два года назад в нашем городе появилось движение «Серебряные волонтёры», которое прирастает новыми членами почти каждый день. Из числа серебряных волонтёров на торжество были также приглашены Борис Ахмин, Альмира Собченко, Елена Белканова и Лариса Горбунова.

Подарками были отмечены и студенты филиала ЮУГК. Так, второкурсник Данила Никитин является постоянным участником волонтёрской акции по защите животных «Протяни руку лапам», одним из первых всегда отзывается на акции «Забота», «Снегочист», которые проводятся в помощь одиноким и пожилым людям. Ещё один студент Владимир Глазков удостоился не только подарка от депутата Заксобрания, но и гранта в рамках городского молодёжного конкурса Кыштымского городского округа. Из числа студентов в актовый зал были приглашены также Эльдар Благов, Арина Широкова, Дмитрий Еромов, Роман Полканов и Никита Дементьев.

На торжестве также должен был присутствовать самый молодой волонтёр Кыштымского медеэлектролитного завода Максим Носов, но он не смог вырваться с работы. Поэтому благодарность от главы округа Людмилы Шеболаевой, подарки от города и депутата получила за него менеджер по связям с общественностью Елена Вяткина, возглавляющая заводской волонтерский штаб, а потом передала их адресату. Награда Максима – это заслуга всех заводчан, которые в период пандемии доставляли нуждающимся продуктовые наборы от Благотворительного фонда РМК.