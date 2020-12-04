Сколько ледовых площадок ежегодно открываются в Челябинской области и какие ДК отремонтируют в 2021 году?

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Сегодня, 4 декабря, состоялась конференция в режиме онлайн с вице-губернатором Челябинской области Вадимом Евдокимовым и министром спорта Челябинской области Леонидом Одером.

По словам вице-губернатора, в бюджете на 2021 год заложено 3,1 миллиарда рублей на развитие сферы культуры и 4 миллиарда – на физическую культуру и спорт.

В скором времени власти обещают завершить капремонт трёх южноуральских стадионов, в спорткомплексе «Рифей» ведётся строительство бассейна с игровым залом. Рядом с ареной «Трактор» появится тренировочный каток.

По словам министра спорта, каждую зиму в Челябинской области открываются около 500 ледовых площадок для катания на коньках, из них 110 – в Челябинске. К слову, в Кыштыме каток для массового катания возле детско-юношеской спортивной школы единоборств «Инхело» открыт уже с 28 ноября. Здесь можно прийти покататься как со своими коньками, так и взять спортивную обувь в пункте проката.

Что касается национального проекта «Культура», планируются работы на десяти крупных объектах. Также по поручению губернатора Алексея Текслера будут отремонтированы 22 дома культуры. Так, в Кыштымском городском округе в 2021 году планируется отремонтировать дом культуры в посёлке Северном.