Прокуратура намерена признать один из браков, заключённых в отделе ЗАГС Кыштыма, незаконным

Вчера, 13:51 Категория: Общество

1 016

0

Как сообщает сайт информационного агентства Информ пресс, жительница Челябинской области за согласие выйти замуж за уроженца Таджикистана получила вознаграждение в десять тысяч рублей.

По словам старшего помощника прокурора региона Натальи Мамаевой, ведомство провело проверку правового положения иностранцев и установило, что кыштымский отдел ЗАГС в 2015 году заключил брак между жительницей Карабаша и гражданином Таджикистана. В 2016 году мужчина получил разрешение на временное проживание, спустя два года вид на жительство, а в 2019 – российское гражданство.

– В соответствии со статьёй 27 Семейного Кодекса Российской Федерации, брак признаётся недействительным в случае заключения фиктивного брака, то есть если супруги или один из них зарегистрировали брак без намерения создать семью, – пояснила Мамаева.

Женщина же призналась сотрудникам прокуратуры, что после замужества она получила деньги. Жить с иностранцем она не собиралась.

– В этой связи прокурор города обратился в Карабашский городской суд с исковым заявлением о признании вышеуказанного брака недействительным, – добавила Мамаева.