Прокуратура Кыштыма провела проверку по факту размещения в интернете ролика о предоставлении сироте жилья с антисанитарией

Вчера, 13:10 Категория: Общество

884

0

Прокуратурой города проведена проверка по факту размещения в социальной сети ВКонтакте видеоролика о предоставлении ребёнку-сироте жилого помещения, не отвечающего санитарно-эпидемиологическим и жилищным нормам.

В ходе проверки установлено, что «герой» видеоролика действительно ранее являлся воспитанником центра помощи детям «Горизонт». В настоящее время он уже совершеннолетний.

До достижения 18 лет был зарегистрирован по месту жительства вместе с членами своей семьи, которые ранее проживали в аварийном доме по договору социального найма. В рамках реализации программы по расселению аварийного жилья им предоставлена благоустроенная квартира в новом доме по договору социального найма с соблюдением всех норм законодательства. Сирота обеспечен жилой площадью, к тому же он зарегистрирован в одной из квартир новостройки.

В результате бытового конфликта с родственниками бывший воспитанник детского дома самовольно ушёл из квартиры по месту жительства и обратился в администрацию города с просьбой предоставить ему жильё.

Орган местного самоуправления с целью оказания помощи предоставил временно жильё маневренного фонда в одном из общежитий города. Однако одна из жительниц этого же дома коммунального типа решила снять видео и показать, мол, вот в каких условиях вынуждены жить кыштымские сироты. При этом девушка явно не имела представления о том, что молодой человек является собственником доли в жилом помещении в новом доме.

По результатам проведённой проверки нарушений Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», не установлено. Доводы автора видеоролика о предоставлении ребёнку-сироте для проживания помещения, не отвечающего требованиям закона, не нашли своего объективного подтверждения.