В Кыштыме преобразится городская площадь

Вчера, 11:55 Категория: Общество

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Произойдёт это летом следующего года. Однако аукцион на выполнение работ уже проведён, чтобы с наступлением нового строительного сезона можно было оперативно приступить к работам.

Подрядчику, а победителем стала организация из Верхнего Уфалея ООО «Теплоприбор», предстоит навести красоту на главной площади нашего города. Как пояснила и. о. начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова, благоустройство будет выполнено на площади со стороны демидовской усадьбы. Здесь планируется выложить территорию тротуарной плиткой, разбить газоны, предусмотрен и небольшой заезд для автотранспорта.

Такое внимание к городской площади неслучайно. Она входит в пешеходный маршрут «Прошлое - в настоящем и будущем». Концепция с одноимённым названием становилась финалистом всероссийского конкурса по благоустройству, объявленного минстроем России. Проект курирует глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева. Что касается туристического маршрута, он включает в себя много знаковых мест – это и Народный дом, и мосты, и городской парк, и демидовская усадьба. Затем – площадь, фонтан на историческом месте, набережная.

Реконструкция городской площади будет выполнена в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда».