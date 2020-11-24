Министр здравоохранения Челябинской области призвал южноуральцев не устраивать корпоративы

Сегодня, 14:10 Категория: Общество

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Новогодние праздники, которые у многих из нас ассоциируются с безудержным весельем и гуляниями на протяжении нескольких дней, уже не за горами. Однако медики предупреждают о последствиях, к которым может привести нарушение действующих запретов в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

– Ограничения приняты на областном штабе, это общее решение, подписанное губернатором, и мы с ним абсолютно согласны. Посещение таких мероприятий – это очень неответственное отношение к себе и к своим близким, к своим сотрудникам. Мы не первый день работаем с коронавирусной инфекцией, при таких мероприятиях, при тесном контакте, вирус распространяется очень быстро, поэтому риск заражения высочайший, – говорит министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семёнов. – Но мы можем только призывать, и мы просим всех, кто считает, что опасности нет или вируса нет, то есть какой-то ковидный нигилизм проявляют, прислушаться к рекомендациям областного штаба, министерства здравоохранения, мировой общественности, потому что опасность есть, никуда она не делась. Ну, и не забываем про маски, про обработку рук, всё это простые, но очень эффективные методы профилактики коронавирусной инфекции.