В Кыштыме до конца года ещё 46 семей переедут из ветхо-аварийных домов в новостройку

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Вчера состоялась предварительная приёмка новой пятиэтажки на улице Гагарина в микрорайоне Каолиновый. Осмотр объекта проходил с участием представителей строительного надзора.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольфа Гурцкая, у экспертов были незначительные замечания, которые в ближайшие дни будут устранены застройщиком. В частности, осталось оснастить новостройку автоматическими приборами учёта.

– До конца года в новые квартиры переедут 46 семей, которые пока проживают в домах на Коноплянке и в районе ЧГРЭС в доме № 1 на улице Калинина, признанных аварийными, – уточнил Рудольф Ревазович. – Ещё 14 квартир в новом доме будут приобретены для детей-сирот. Начиная с 2010 года, детям, в силу различных обстоятельств оставшимся без заботы родителей, мы приобретаем квартиры в новостройках. И это твёрдая позиция главы округа Людмилы Шеболаевой.

Возведением 75-квартирного дома занимается компания «СтройОптимум» из Златоуста. Этот застройщик за последние годы построил в нашем городе шесть домов. Окончательная приёмка новостройки запланирована на декабрь.

– Совершенно точно мы планируем до конца декабря начать переселение граждан из аварийных домов согласно очерёдности. Пока решение до конца не принято, но есть информация, что Кыштым на следующий год получит дополнительные средства для переселения граждан из аварийного жилья. Уже сейчас мы готовим две строительные площадки для реализации этой программы,– отметила глава Кыштымского городского округа Людмила Шеболаева.