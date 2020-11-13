Заключённый колонии строгого режима в Кыштыме, которому предстоит провести за решёткой почти четверть века, стал победителем конкурса православной живописи

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Фото "Кыштымскому рабочему" предоставлено пресс-службой ГУФСИН по Челябинской области.

Юрий Шайхутдинов родился в 1958 году. До осуждения жил в Челябинске. В 2001 году попал в места лишения свободы на очень большой срок – 24 года. Вот уже десять лет он отбывает наказание в ИК-10 ГУФСИН России по Челябинской области в Кыштыме.

Как ни странно это звучит, но тюрьма располагает к творчеству. Среди заключённых немало самобытных поэтов и писателей. Юрий – в их числе. Страсть к творчеству у него открылась именно в заключении. Его картинами увешаны стены клуба, а написанные им иконы нашли своё место в храме имени Святого Великомученика Георгия Победоносца, расположенном на территории исправительной колонии.

Художник признаётся, что обрёл успокоение в творчестве. Сожалеет, что не хватает времени на картины. Была б возможность, рисовал бы 24 часа в сутки.

Сейчас Юрий продолжает заниматься любимым делом в церковной библиотеке учреждения, где и создаёт свои шедевры.

Как сообщили сайту "КР" в пресс-службе ГУФСИН России по Челябинской области, администрацией ИК-10 неоднократно организовывались художественные выставки, и ни одна из них не обходилась без участия Шайхутдинова.

А недавно в ГУФСИН России по Челябинской области подвели итоги регионального этапа конкурса православной живописи осуждённых «Явление». Он проводится в рамках ежегодного всероссийского смотра религиозной деятельности осуждённых, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Для творчества участников была выбрана тема «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа». Тема была выбрана неслучайно: 13 мая 2021 года исполнится ровно 800 лет со дня рождения великого князя и полководца.



На суд жюри было представлено около 30 работ, выполненных в различных техниках, но с соблюдением обязательного требования – строгое соответствие канонам. Все они оценивались по трём номинациям: «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника», «Купола – как символ православной церкви» и «Религия в жизни осуждённых».



По условиям конкурса предпочтение отдавалось произведениям, выполненным в традиционных техниках живописи, формирующим национальное самосознание и воспитывающим уважение к историческому наследию православной культуры.



По итогам конкурса лучшими сразу в двух номинациях единогласным решением комиссии признаны работы осуждённого ИК-10 Юрия Шайхутдинова. Его картина «Белокаменный собор 1466 года» победила в номинации «Купола – как символ православной церкви», а «Александр Невский» – в номинации «Православный исторический портрет и православный образ нашего современника».



Обе картины будут отправлены в Москву для участия в основном этапе конкурса.