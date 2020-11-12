Глава Кыштыма Людмила Шеболаева проинспектировала выполнение работ в городском парке

Сегодня, 18:02 Категория: Общество

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Сегодня состоялся комиссионный осмотр территории городского сада, где на финишную прямую вышли работы по его реконструкции. С особым вниманием комиссия и глава Кыштымского городского округа оценили скейт-площадку.

Напомним, в октябре по инициативе Людмилы Шеболаевой состоялась встреча с руководителем региональной физкультурно-спортивной общественной организации скейтбординга Челябинской области Анатолием Янченко. Тогда, побывав на скейт-площадке, он сделал несколько замечаний по фигурам для занятий скейтбордингом. Подрядчик согласился с доводами и рекомендациями специалистов и пообещал устранить все недочёты. Что, собственно, и было сделано. Мнение профессионала было учтено.

– Сегодня главным объектом для работы комиссии является скейт-площадка, – комментирует глава округа Людмила Шеболаева. – Мной было принято решение о привлечении Федерации скейтбординга Челябинской области. Нам сильно помог Анатолий Николаевич Янченко. Он помог субподрядчикам расставить всё, как положено в соответствии с требованиями безопасности. Согласовали эту схему, и сейчас работы подходят к концу. Как и обещали, в состав комиссии мы включили и тех, кто непосредственно увлекается скейтбордингом. В частности, это ребята из тринадцатой и других школ города. Один из них – Владислав Галаков – включён в состав комиссии.

Так, в целях безопасности схему расстановки фигур подкорректировали, а некоторые элементы были возвращены производителю для внесения изменений в конструкцию.

– Когда я приезжал в первый раз, на скейт-площадке было достаточно минусов, – сказал Анатолий Янченко. – Где-то неправильно были расположены фигуры, где-то отсутствовали металлические уголки. Но основная ошибка была связана с неподходящими углами заездов на фигуры. Сегодня я вижу, что все недостатки устранены, и это неплохой скейт-парк для начинающих райдеров. Да и сами экстремалы, которые присутствовали сегодня на приёмке площадки, тоже довольны. В Кыштыме теперь можно учиться кататься на скейтах, на роликах и на трюковых велосипедах. Кыштым, вперёд!

На сегодняшний день проведена предварительная приёмка не только зоны для скейтбординга, но и детских площадок. Как сказала исполняющая обязанности начальника управления городского хозяйства Екатерина Власова, сезонные работы этого года завершены. Речь идёт об устройстве проезда и тротуаров, а также велодорожек. Детские площадки оснащены игровыми комплексами. Правда, тут не обошлось без замечаний. На одном из комплексов посетители уже успели повредить элементы. Подрядчик заменит их за свой счёт.

– В ближайшие дни подрядчик обустроит сидения амфитеатра, установит скамейки и урны. До конца года мы проведём закупку и планируем начать работы по ограждению парка. Подрядчиком также будут заменены брусья на оцилиндрованные бревна в музее «Подворье», – подытожила Екатерина Сергеевна.

Добавим, реконструкция кыштымского парка имени А. С. Пушкина ведётся в рамках реализации программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда». На возрождение места отдыха горожан было выделено 39 миллионов рублей. Привлечение средств на благоустройство стало возможным благодаря выходу Кыштыма в финал Всероссийского конкурса лучших проектов формирования комфортной городской среды. Общественная территория – парк им. А. С. Пушкина – включена в муниципальный проект по реконструкции исторического центра города «Прошлое – в настоящем и будущем».