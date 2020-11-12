Кыштымский коллектив стал обладателем Гран-при областного фестиваля

Сегодня, 13:05 Категория: Общество

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В ДК металлургов состоялся областной фестиваль «Смотри на меня как на равного», в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

Он проходил в номинациях – «Художественный жанр» и «Декоративно-прикладное творчество».

В художественном жанре раскрыли свои таланты 27 кыштымцев. Так, вокальный коллектив «Сюрприз» под руководством Анастасии Потаповой из начальной школы-детсада № 14 «Алёнушка» завоевал Гран-при. У воспитанниц этого же учреждения Варвары Ерошкиной, Евы Жамалдиновой, и Ксении Волковой – статус лауреатов. Дипломы участников – у Александры Распопиной, Таисии Яковлевой, Софии Погребняк, Данила Миндибаева и у вокального коллектива «Незабудки», также из школы-детсада «Алёнушка».