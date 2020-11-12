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Кыштымский коллектив стал обладателем Гран-при областного фестиваля

Сегодня, 13:05 Категория: Общество
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В ДК металлургов состоялся областной фестиваль «Смотри на меня как на равного», в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.

 

Он проходил в номинациях – «Художественный жанр» и  «Декоративно-прикладное творчество».

 

В художественном жанре раскрыли свои таланты 27 кыштымцев. Так, вокальный коллектив «Сюрприз» под руководством Анастасии Потаповой из начальной школы-детсада № 14 «Алёнушка» завоевал Гран-при. У воспитанниц этого же учреждения Варвары Ерошкиной, Евы Жамалдиновой, и Ксении Волковой – статус лауреатов. Дипломы участников – у Александры Распопиной, Таисии Яковлевой, Софии Погребняк, Данила Миндибаева и у вокального коллектива «Незабудки», также из школы-детсада «Алёнушка».

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Теги: Кыштым фестиваль дети творчество

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