Кыштымский коллектив стал обладателем Гран-при областного фестиваля
Сегодня, 13:05 Категория: Общество
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В ДК металлургов состоялся областной фестиваль «Смотри на меня как на равного», в котором приняли участие люди с ограниченными возможностями здоровья.
Он проходил в номинациях – «Художественный жанр» и «Декоративно-прикладное творчество».
В художественном жанре раскрыли свои таланты 27 кыштымцев. Так, вокальный коллектив «Сюрприз» под руководством Анастасии Потаповой из начальной школы-детсада № 14 «Алёнушка» завоевал Гран-при. У воспитанниц этого же учреждения Варвары Ерошкиной, Евы Жамалдиновой, и Ксении Волковой – статус лауреатов. Дипломы участников – у Александры Распопиной, Таисии Яковлевой, Софии Погребняк, Данила Миндибаева и у вокального коллектива «Незабудки», также из школы-детсада «Алёнушка».