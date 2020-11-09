Жители Кыштыма по-прежнему не могут записаться на приём в Госавтоинспекцию через госуслуги

Вчера, 16:20 Категория: Общество

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Временная остановка предварительной записи на портале государственных услуг связана с техническими сбоями взаимодействия ведомственных информационных систем.

Поэтому подача заявки и необходимых документов на регистрацию транспортных средств, сдачу экзаменов, получение либо замену водительских удостоверений через портал затруднена.

– В ближайшее время приём граждан по вопросам предоставления государственных услуг по линии госавтоинспекции будет осуществляться с использованием систем электронной и живой очереди, – сказал начальник РЭО ГИБДД Межмуниципального отдела МВД России «Кыштымский» капитан полиции Дмитрий Фрайс. – Информация об окончании работ по устранению технического сбоя и о возобновлении приёма граждан через портал госуслуг будет сообщена дополнительно.

При посещении регистрационно-экзаменационного отдела необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты – медицинские маски и перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Приходить в отделение лучше не раньше, чем за десять минут до начала приема.