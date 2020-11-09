В Кыштыме проходит семейный конкурс «Безопасная осень 2020»

Вчера, 15:14 Категория: Общество

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На территории физкультурно-спортивного комплекса воспитанники детских садов и школ показали навыки управления электромобилем, велосипедом, а также продемонстрировали знания сигналов светофора.

Перед состязаниями полицейские напомнили ребятам о Правилах дорожного движения.

В ходе беседы с инспектором каждый участник вспомнил, что такое «зебра», на какой сигнал светофора следует переходить проезжую часть, а на какой нужно стоять, где и как можно кататься на велосипеде.

Организаторы конкурса обратили внимание детей на безопасный переход через проезжую часть. Объяснили, что, подходя к пешеходному переходу, в дождливую погоду необходимо убрать зонтик и снять капюшон, ведь они скрывают обзор вокруг пешехода.



