В Челябинске закроют автовокзал у Дворца спорта «Юность»

Вчера, 12:39 Категория: Общество

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Соответствующее решение было принято губернатором Челябинской области Алексеем Текслером.

Автовокзал «Центральный», находящийся возле Дворца спорта «Юность» в Челябинске, перестанет работать в феврале 2021 года. Транспортные потоки автобусной станции будут перераспределены между двумя другими автовокзалами – «Северные ворота» и «Южные ворота».

Решение о закрытии автовокзала было принято с учётом мнения жителей Челябинска. В ходе специального голосования на портале «Активный житель 74» 73,31процента проголосовавших высказались за закрытие автовокзала «Центральный».

– Переходный период займёт несколько месяцев, уже с сегодняшнего дня начнётся работа по решению организационных вопросов, подготовке транспортной инфраструктуры, разведению пассажиропотоков. Автовокзал у ДС «Юность» является остановочным пунктом для 75 межмуниципальных, 29 межрегиональных и 7 международных маршрутов, все они будут перераспределены между автовокзалами «Северные ворота» и «Южные ворота», – сообщаетсяв пресс-службе правительства Челябинской области.

– Мы будем выполнять работу по переводу автотранспорта, который базируется у «Юности», в основном на автовокзал «Южный». Это ТК «Синегорье», привычная всем площадка, расположенная возле железнодорожного и пригородного вокзалов. Логистически удобная точка притяжения челябинцев. «Южный» будет работать как начальная и конечная точка маршрутов. «Северный» тоже будет задействован, но во многом как промежуточный остановочный пункт по межмуниципальным маршрутам. Сегодня мы должны выполнить проект организации дорожного движения на привокзальной площади. Необходимо развести потоки городского, пригородного и междугороднего транспорта, сделать удобными посадку и логистику для жителей, – комментирует первый заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Филиппов.

В пользу принятого решения говорит и ряд других факторов. В правительстве региона считают, что закрытие автовокзала разгрузит автомобильный поток в центральной части Челябинска, а также положительно повлияет и на экологическую обстановку.

Для того чтобы перевезти транспорт и наладить процессы, потребуется несколько месяцев. По планам, автовокзал «Центральный» окончательно перестанет функционировать в феврале 2021 года.