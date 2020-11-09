В интернете появился клип известной группы «Мумий Тролль», снятый недалеко от Кыштыма

Вчера, 08:42 Категория: Общество

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Минувшим летом музыканты и солист рок-группы «Мумий Тролль» посетили Карабаш, чтобы снять здесь новый клип на свою песню. По словам создателей клипа, им была важна особая промышленная атмосфера без обилия пятиэтажек. Наиболее подходящим местом оказался Карабаш, который из-за своего промышленного потенциала "славится" живописными "марсианскими пейзажами". Карабаш находится примерно в тридцати километрах от города Кыштыма.

– В клипе мне не досталась роль «инопланетного гостя» — я там играю скорее отрицательного персонажа: безалаберного турагента, отправившего клиента туда, где жизнь совершенно не похожа на рекламные картинки, — поделился лидер группы Илья Лагутенко. — Когда мы сочиняли эту песню, о COVID ещё никто не слышал, мы не знали ни про Камчатку, ни про Норильск. К сожалению, за последние полгода количество подобных плохих новостей стало зашкаливать, так что песня становится чрезмерно актуальной. Космические силы, спасай мои седины.

Съёмкой клипа занималась екатеринбургская фирма Red Pepper Film. За один день премьеру клипа на You Tube посмотрели более 26 тысяч человек.