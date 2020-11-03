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О посёлках Кыштыма пишут книгу

Вчера, 12:36 Категория: Общество
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Как сказал руководитель объединения «Союз посёлков» Глеб Карпов, написание книги о маленьких поселениях Кыштымского городского округа началось месяц назад.

Вся информация для исторического сборника взята из челябинских и кыштымских архивов, книжных, цифровых изданий и со слов местных жителей.

В книге будет представлена история, статистика и достопримечательности каждого посёлка нашего округа, в том числе поселения Акуля.

Редактор издания – Мария Журавлева. Художники-дизайнеры – Гриша Раскин, Мария Вдовиченко и Алиса Плаксина.

Узнать о развитии небольших районов Кыштыма жители смогут весной следующего года.

 

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Теги: Кыштым Книга о Кыштыме

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Станция Татыш тоже входила в состав Кыштымского городского округа до недавнего времени, пока не отдали Озерску. Иль, что было нашим всю жизнь, стало чужим?
 