О посёлках Кыштыма пишут книгу
Вчера, 12:36 Категория: Общество
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Как сказал руководитель объединения «Союз посёлков» Глеб Карпов, написание книги о маленьких поселениях Кыштымского городского округа началось месяц назад.
Вся информация для исторического сборника взята из челябинских и кыштымских архивов, книжных, цифровых изданий и со слов местных жителей.
В книге будет представлена история, статистика и достопримечательности каждого посёлка нашего округа, в том числе поселения Акуля.
Редактор издания – Мария Журавлева. Художники-дизайнеры – Гриша Раскин, Мария Вдовиченко и Алиса Плаксина.
Узнать о развитии небольших районов Кыштыма жители смогут весной следующего года.