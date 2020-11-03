«Снеговики-добряки» принесут подарки юным героям

Вчера, 10:06 Категория: Общество

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В Челябинской области стартовалат вторая ежегодная акция «Снеговики-добряки». Нынче снежный ком добра станет ещё больше: если в прошлом году участники исполнили новогодние мечты 100 детей, в этот раз планируется собрать не менее 500 писем Деду Морозу.

Акция проходит под эгидой уполномоченного по правам ребёнка в Челябинской области. Письма детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, собирают уполномоченный и благотворительные некоммерческие организации региона. На сегодняшний день к акции присоединились 14 некоммерческих организаций из Челябинска, Магнитогорска, Златоуста, Миасса и Снежинска.

Некоторые детские мечты уже опубликованы на сайте http://snegoviki74.ru/. Истории рассказывают о том, сколько испытаний выпало на долю каждого ребёнка.

К примеру, Владу Басову из Златоуста 8 лет. Влад не умел сидеть, когда его ровесники уже ходили. Каждый день был пропитан такой отчаянной болью, что элементарное движение требовало воли. Регулярные занятия, боль, поддержка мамы – и так каждый день. Когда он впервые встал, стало ясно – Влада уже не остановить. Паралич сковал его тело, но не дух. Сейчас Влад учится ходить без поддержки мамы, а когда падает, предупреждает: «Я сам встану»! И встаёт.

У Влада есть мечта под стать характеру – велосипед, который точно нужно освоить, несмотря ни на что. И ружьё – потому что как ни крути, он главный мужчина в семье.

Также дети просят подарить портрет от настоящего художника, гитару, слинг для куклы, смартфон и другие гаджеты (они особенно нужны тем ребятам, кто подолгу в больнице).

– Дети, которые оказались в сложной жизненной ситуации – уже супергерои, потому что тяжёлые испытания изначально не по плечу маленькому человечку. Но он терпит страдания, превозмогает и побеждает. Мы хотим этой акцией сказать каждому из них: ты, правда, герой, ты можешь всё. Весь мой опыт работы с детьми показывает: мощные позитивные эмоции творят чудеса и иногда помогают в прямом смысле встать на ноги, – говорит уполномоченный по правам ребёнка в Челябинской области Евгения Майорова. – Чтобы исполнить мечту ребёнка, необязательно быть олигархом или чиновником, достаточно быть человеком и любить детей. Эта акция направлена на то, чтобы сплотить южноуральцев в общем добром деле.

В прошлом году 60 компаний приобрели подарки. В этом году состоится акция, беспрецедентная по количеству участников. Оргкомитет «Снеговиков-добряков» приглашает любые компании и организации, коммерческие и муниципальные, объединения, коллективы добрых людей исполнить детские мечты. Как принять участие, а также о роли флешмобов снеговиков – на сайте http://snegoviki74.ru/. «Горячая линия» акции: (351) 700-14-00.