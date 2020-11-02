В соседнем с Кыштымом городе Озёрске директору управляющей компании грозит административная ответственность
Вчера, 16:27 Категория: Общество
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Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, в Озёрске проведена проверка по обращению жительницы многоквартирного дома по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества.
В подъезде дома зафиксировано частичное отслоение побелочного, окрасочного и штукатурного слоев стен, потолков и лестничных маршей, наличие надписей на стенах, частичное повреждение окрасочного слоя деревянных лестниц, деревянных полов, оконных рам.
Также выявлено нарушение правил эксплуатации электрических установок – провисание электрических проводов, электрощитовые не закрыты на запирающие устройства.
По вышеуказанным фактам нарушений прокурором в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», материалы направлены для рассмотрения в «Государственную жилищную инспекция».