Логин

Пароль (Забыли?)

 Чужой компьютер
Или используйте:

Развернуть меню

В соседнем с Кыштымом городе Озёрске директору управляющей компании грозит административная ответственность

Вчера, 16:27 Категория: Общество
341
0

Как сообщается на сайте прокуратуры Челябинской области, в Озёрске проведена проверка по обращению жительницы многоквартирного дома по вопросу ненадлежащего содержания общего имущества. 

В подъезде дома зафиксировано частичное отслоение побелочного, окрасочного и штукатурного слоев стен, потолков и лестничных маршей, наличие надписей на стенах, частичное повреждение окрасочного слоя деревянных лестниц, деревянных полов, оконных рам. 

Также выявлено нарушение правил эксплуатации электрических установок – провисание электрических проводов, электрощитовые не закрыты на запирающие устройства. 

По вышеуказанным фактам нарушений прокурором в отношении директора управляющей организации возбуждено дело об административном правонарушении по части второй статьи 14.1.3 КоАП РФ – «Осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами с нарушением лицензионных требований», материалы направлены для рассмотрения в «Государственную жилищную инспекция». 

Поделиться публикацией

Теги: Озёрск Кыштым Прокуратура Челябинской области

Похожие публикации:

В Кыштыме одной из управляющих компаний грозит крупный штраф

В Кыштыме директору управляющей компании продлили домашний арест

В Кыштыме жизнь постояльцев общежития подвергается угрозе

Пресечено самоуправство

Оштрафовали за волокиту

Комментарии:

Добавить