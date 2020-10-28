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Автомагистраль от Кыштыма до Миасса станет лучше

Вчера, 15:07 Категория: Общество
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Как стало известно «КР» на сайте «1obl», в Челябинской области на следующий год запланировано улучшение качества автомобильных дорог протяженностью 770 километров.

Под реконструкцию и ремонт попадёт дорога Миасс – Карабаш – Кыштым, которая связывает два участка федеральной трассы М-5. А также автотрассу Челябинск – Харлуши – граница Аргаяшского района и Чебаркуль – Уйское – Магнитогорск.

Всего на обновление дорог в нашем регионе в этом году потратили 5, 5 миллиардов рублей.

 

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Теги: Кыштым Автодорога Кыштым-Карабаш-Миасс

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