Сегодня газета «Кыштымский рабочий» отмечает своё 90-летие

Вчера, 15:36 Категория: Общество

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Сегодня в редакции трудятся стажёр-оператор вёрстки Олеся Коль, старший оператор вёрстки Кристина Родионова,

менеджер по рекламе Ольга Гугучкина, системный администратор Андрей Асафов, главный редактор Надежда Красникова,

главный бухгалтер Лариса Борщук, редактор отдела Никита Сафонов.

Ещё нескольких наших коллег на момент фотосъёмки не было в редакции.

Всё это время главный информационный ресурс Кыштыма живёт под девизом: «Мы вместе с городом, город вместе с нами».

Газету по праву называют «зеркалом истории», ведь одно из её предназначений – фиксировать явления и события, происходящие в конкретный отрезок времени. Так, в 30-е годы прошлого столетия наша газета, называвшаяся тогда «Социалистический штурм», рассказывала преимущественно о героическом труде. В годы войны важное место стали занимать фронтовые сводки. Затем бумажный летописец стал повествовать о восстановлении экономики, хозяйства и строительстве социализма в послевоенные годы.

Первыми сотрудниками кыштымской газеты стали заместитель редактора Николай Борноволоков, секретарь Вениамин Винокуров, литсотрудники Александр Мещеряков, Константин Кочуров, Василий Калашников, Пётр Рожков.

«Социалистический штурм» выпускался пять лет. С 1935 года газета получила новое название – «За цветные металлы». Рафинированная медь имела стратегическое значение для страны. И от Кыштымского медеэлектролитного завода требовалось многократно увеличить её выпуск. Выполнение этой важной государственной задачи и отражалось в названии и на страницах газеты.

В городском архиве хранятся подшивки нашего издания, начиная с 1932 года. Более ранние газеты не сохранились.

В годы Великой Отечественной войны на фронте погибли редактор газеты «За цветные металлы» Яков Степанович Меньшиков, художник редакции Дмитрий Опоприенко, литсотрудник Василий Зубрилин и корректор Александр Мещеряков.

В январе 1945 года Кыштыму был присвоен статус города областного подчинения. В апреле 1946 года бюро обкома ВКП (б) приняло постановление о переименовании газеты. Первый номер «Кыштымского рабочего» вышел в свет в среду, 5 февраля 1947 года.

В послевоенные десятилетия газета освещала развитие промышленности города, рассказывала о победителях соцсоревнования, о работе народного контроля. При газете работало литературное объединение.

Сегодня «Кыштымский рабочий» – это 20-полосный еженедельник с разовым тиражом четыре тысячи экземпляров. Несмотря на почтенный возраст, газета продолжает оставаться главным информационным рупором Кыштымского округа.