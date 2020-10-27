В Кыштыме провёл приём зампрокурора региона Павел Вепрев

Вчера, 15:26 Категория: Общество

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Приём проводился в присутствии главы Кыштымского городского округа Людмилы Шеболаевой, заместителя главы по экономике и инвестициям Алексея Заикина, временно исполняющего обязанности начальника кыштымской полиции Дмитрия Костина и руководителя следственного отдела в городе Кыштыме Виталия Ерцкина. Всего его посетили пять человек.

В основном жители Кыштыма жаловались на нарушения в сфере жилищно-коммунального хозяйства, указывали на бездействие органа местного самоуправления. По результатам бесед заместителем прокурора Челябинской области Павлом Вепревым даны поручения о проведении проверок и принятии конкретных мер, на устранения нарушения закона.

Результаты проверок поставлены им на личный контроль.