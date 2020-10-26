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Интернет-мошенники решили нажиться на Кубке России по фигурному катанию

Вчера, 14:12 Категория: Общество
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В Интернете развернулась бойкая торговля билетами на соревнования по фигурному катанию на коньках. Любителям предлагаются билеты на четвертый и пятый этапы Кубка России по фигурному катанию, которые состоятся в Казани и Москве, а также на чемпионат России в Челябинске и этап Гран При “Кубок Ростелекома” в Москве.

 

Федерация фигурного катания на коньках России (ФФККР) убедительно просит всех поклонников фигурного катания не попадаться на уловки мошенников. В ближайшее время на официальном сайте ФФККР www.fsrussia.ru появится информация об официальных распространителях билетов на эти мероприятия.

 

Проверяйте, пожалуйста, все детали и информацию по продаже билетов.

 

Сайты, которые указаны ниже, НЕ являются продавцами официальных билетов:

 

https://fs-tickets.ru/events/19360

 

https://rostelecomcup.com

 

https://megasport-kassa.ru

 

Пользуйтесь, пожалуйста, только официальными билетными партнерами.

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Теги: мошенники фигурное катание

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