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Участковые полиции Кыштыма знакомятся с жителями

Вчера, 11:34 Категория: Общество
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В рамках профилактического мероприятия «Ваш участковый» на территории Кыштымского городского округа проводится масштабное знакомство населения с участковыми уполномоченными полиции. Ежедневно участковые совершают обход своих административных участков с целью проведения бесед, направленных на предупреждение и пресечение преступлений и административных правонарушений.

 

За время проведения данной акции сотрудники полиции раздали более 800 листовок профилактического характера, в которых содержится полезная информация о видах мошенничества и способах противодействия злоумышленникам.

 

Как сказала сайту «КР» пресс-секретарь кыштымской полиции Анастасия Землякова, также участковыми уполномоченными полиции посещено более 6000 квартир в многоквартирных домах, выявлено 35 административных правонарушений и шесть преступлений.

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Теги: Кыштым полиция участковые Ваш участковый акция Профилактическое мероприятие

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