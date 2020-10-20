В Кыштыме пройдёт встреча с заместителем прокурора Челябинской области

Сегодня, 10:56 Категория: Общество

63

0

По поручению прокурора области его заместитель Павел Вепрев совместно с Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Челябинской области Александром Гончаровым проведут выездной приём граждан по вопросам исполнения федерального законодательства в Снежинске и Кыштыме 22 октября.



Особое внимание уделят соблюдением прав предпринимателей, а также проблемам в сфере ЖКХ. В нашем городе встреча пройдёт по адресу: улица Калинина, 193 с 15 до 16 часов.



Предварительно необходимо записаться по телефонам прокуратуры в Кыштыме – 8 (351-51)-4-45-19, 4-45-20. Гражданам на приёме необходимо иметь при себе паспорт, письменное обращение о нарушении закона или прав на имя прокурора области. Все будут обеспечены средствами индивидуальной защиты.