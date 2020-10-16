Кыштым продолжает готовиться к зиме

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Как стало известно сайту «КР» на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой, к зиме начали готовить тяжёлую технику.

По словам директора муниципального предприятия «Дорсервис» Владимира Костина, сейчас идёт активная подготовка техники к зимним условиям работы. Летняя резина заменена на зимнюю. Также приварены металлические конструкции, установлены лопаты, проверено мало и работа аккумуляторов. Приобретено дополнительно десять тонн галита для посыпки дорог.

Кроме этого, у водителей проверены знания Правил дорожного движения.

Всего в зимнее время город обслуживает 23 единицы техники.