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Кыштым продолжает готовиться к зиме

Сегодня, 11:52 Категория: Общество
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Как стало известно сайту «КР» на оперативном совещании при главе Кыштымского городского округа Людмиле Шеболаевой,  к зиме начали готовить тяжёлую технику.

По словам директора муниципального предприятия «Дорсервис» Владимира Костина, сейчас идёт активная подготовка техники к зимним условиям работы. Летняя резина заменена на зимнюю.  Также приварены металлические конструкции, установлены лопаты, проверено мало и работа аккумуляторов. Приобретено дополнительно десять тонн галита для посыпки дорог.

Кроме этого, у водителей проверены знания Правил дорожного движения.

Всего в зимнее время город обслуживает 23 единицы техники.

 

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Теги: Кыштым Дорсервис

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