В Челябинской области снова продлён режим повышенной готовности

Вчера, 15:50 Категория: Общество

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На этот раз режим повышенной готовности в регионе сохранится как минимум до 1 ноября.

Соответствующее распоряжение подписал сегодня губернатор Челябинской области Алексей Текслер. При этом, несмотря на текущую эпидемиологическую ситуацию, на Южном Урале в обычном режиме, без ограничений, продолжает работу бизнес. Главная задача – соблюдение рекомендаций Роспотребнадзора. Гражданам необходимо носить маску и перчатки в пассажирском транспорте и в общественных местах, а также соблюдать социальную дистанцию. Людям старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовано соблюдать домашний режим и работать дистанционно.

Недавно Алексей Текслер на заседании оперативного штаба обратился к жителям региона:

– Я прошу заботиться о себе, о своих близких. Соблюдать осторожность и простые правила, когда вы находитесь в людном месте, в транспорте, в магазине, на работе. Если вы почувствовали недомогание – не ходить на работу и сократить общение. Работодателям – активней использовать удаленку, соблюдать правила Роспотребнадзора на рабочем месте. И конечно, нужна нетерпимость самих граждан к тем, кто пренебрегает санитарными правилами в общественных местах, местах скопления людей, ставя под угрозу здоровье окружающих.