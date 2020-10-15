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Полиция Кыштыма проведёт антинаркотическую акцию

Вчера, 14:21 Категория: Общество
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В Кыштыме с 19 по 30 октября пройдёт всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют смертью».

Полиция старается привлечь жителей города к участию в противодействии незаконному обороту наркотиков и оказать квалифицированную помощи и консультацию по вопросам лечения и реабилитации наркозависимых лиц.

Людей с активной гражданской позицией, готовых оказать содействие в выявлении и пресечении противоправных деяний в сфере незаконного оборота наркотиков, просят обращаться по телефону дежурной части: 4-46-61 или 02,102.

За консультацией по вопросам лечения и реабилитации наркопотребителей можно звонить на «горячую линию» Челябинской областной наркологической больницы по телефону 8 (351) 775-11-91.

 

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Теги: Кыштым Полиция

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