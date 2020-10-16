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В библиотеке исправительной колонии в Кыштыме открылся новый читальный зал

Сегодня, 10:15 Категория: Общество
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Сотрудниками ИК-10 совместно с осуждёнными создан полный реестр всех печатных изданий.

 

На этой неделе в библиотеке для осуждённых учреждения открыл свои двери обновленный читальный зал. Открытию предшествовала огромная работа, проделанная сотрудниками отдела по воспитательной работе с осуждёнными совместно с членами кружка любителей книги  по обновлению и благоустройству помещения. Был создан полный реестр всех печатных изданий, полностью приведена в соответствие картотека осуждённых посещающих библиотеку.

 

Читальный зал пополнили ежеквартальные номера собственного журнала «Аргумент», юбилейные буклеты, «Книга рекордов ИК-10», сборник стихов осужденных «Душа» и другие издания, созданные осуждёнными.

 

Начальник отдела по воспитательной работе с осужденными, майор внутренней службы Евгений Шуварин отметил, что литература имеет большое влияние на формирование у осуждённых положительных качеств и создаёт позитивное отношение к жизни в целом.

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Теги: Кыштым ИК 10 библиотека читальный зал воспитание

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