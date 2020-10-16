В Кыштымском городском суде вновь приостановлен приём граждан

Сегодня, 09:13 Категория: Общество

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В связи с напряжённой эпидобстановкой по распространению новой коронавирусной инфекции и действием режима повышенной готовностью на территории Челябинской области, в Кыштымском городском суде временно приостановлен приём граждан.

Как сообщила сайту «КР» пресс-секретарь суда Елена Казакова, рекомендуется подавать документы через раздел интернет-сайта суда «Подача процессуальных документов в электронном виде» либо направлять почтой России, в том числе заявления (запросы) на изготовление и выдачу копий судебных актов.

Пропуск лиц, участвующих в судебных заседаниях, в здание суда осуществляется по предварительному вызову судебной повесткой или СМС-извещением. Участникам судебных процессов необходимо соблюдать санитарно-эпидемиологические правила, социальную дистанцию и использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания. Гражданам с признаками респираторных заболеваний следует воздержаться от посещения Кыштымского городского суда.

По всем вопросам можно обращаться по телефонам суда – 4-45-13 (прием документов), 4-45-08 (выдача документов).